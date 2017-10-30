Поклонницы раздражают, в романы не верит: жена Влада Ямы прокомментировала его возможный роман с Могилевской

Жена украинского танцора, судьи проекта "Танцы со звездами" Влада Ямы заявила, что не ревнует мужа к его бывшей партнерши по паркету Натальи Могилевской.

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Лилиана Яма призналась, что поклонницы мужа ее раздражают, однако в его романе с Могилевской она не верит, пишет maximum.fm.

"У Лили очень развита интуиция, если бы там что-то было – она бы почувствовала", – сказал Влад Яма. "Да, я бы это почувствовала", – подтвердила Лилиана.

Когда же журналисты отметили, что не приписывают роман с ее нынешним партнером в "Танцах со звездами" Игорем Кузьменком, Яма ответил: "Это его проблемы".

Напомним, что десять лет назад, когда Яма сам был участником проекта "Танцы со звездами" и партнером Натальи Могилевской, вся Украина говорила о том, что между ними роман. Однако недавно певица заявила, что между ними никогда ничего не было.

Отметим, что в новом сезоне "Танцев со звездами" победила именно пара Натальи Могилевской и Игоря Кузьменка.