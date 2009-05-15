Выступление Лободы в полуфинале Евровидения (видео)

Как сообщал УНИАН, вечером 14 мая состоялся второй полуфинал, в котором определились последние 10 участников финала Международного песенного конкурса "Евровидение-2009". Среди них - украинка Светлана Лобода с композицией «Be My Valentine! (Anti-crisis Girl)». В финале, который состоится 16 мая, украинская певица согласно жребию выступит под номером 21.

Выступление Светланы Лободы в полуфинале