Выступление Лободы в полуфинале Евровидения (видео)
13:10, 15 мая 2009Общество
24608 0
Финал – завтра
Как сообщал УНИАН, вечером 14 мая состоялся второй полуфинал, в котором определились последние 10 участников финала Международного песенного конкурса "Евровидение-2009". Среди них - украинка Светлана Лобода с композицией «Be My Valentine! (Anti-crisis Girl)». В финале, который состоится 16 мая, украинская певица согласно жребию выступит под номером 21.
Выступление Светланы Лободы в полуфинале
Get the Flash Player to see this player.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter