Черновецкий превращает киевские СМИ в инструмент расправы?

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевсовете возмущена развертыванием со стороны киевской власти кампании притеснений свободы слова в столичных средствах массовой информации.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции БЮТ в Киевсовете по поводу притеснений свободы слова в муниципальных СМИ.

В частности, БЮТовцы отмечают продолжение системной „чистки кадров” в коммунальных СМИ. Они обращают внимание на то, что руководители 5 муниципальных СМИ уволены еще три недели назад, а конкурс на замещение вакантных должностей до сих пор не объявлен. Вместо этого киевская власть пытается вручную руководить муниципальными СМИ.

В заявлении отмечается, что вместо решения неотложных проблем киевлян, обеспечения надлежащей работы жилищно-коммунального хозяйства, наведения порядка на улицах города Киева, власть города пытается с помощью создания „карманных” СМИ “организовать грязный информационный прессинг депутатов Киевсовета”. Фракция БЮТ считает, что в худших традициях „кучмизма” мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ стремится превратить средства массовой информации общины Киева в инструмент для расправы над депутатами Киевсовета, отстаивающими интересы киевлян. Они расценивают такие действия как фактическое введение цензуры.

Фракция Блока Юлии Тимошенко считает, что постоянные нападки Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на БЮТ, “превращение заседаний Киевсовета в цирковое представление и примитивные шоу, является попыткой отвлечь внимание общественности от земельных проблем в Киеве, безосновательного повышения тарифов более чем в три раза, продажи банка „Хрещатик”. При этом чиновники муниципальные СМИ стремятся использовать в качестве инструмент для прикрытия этих сделок.

Фракция БЮТ в Киевсовете считает, что за все эти действия Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ несет личную ответственность.

Депутаты фракции БЮТ заявили о поддержке коллектива газеты „Вечірній Київ” в его стремлении освещать разные позиции, существующие в Киевсовете, и призывают журналистов столичных СМИ, несмотря на давление и угрозы, защитить свое право на профессию, остановить волюнтаристские действия чиновников городской власти в отношении честных и порядочных журналистов Киева.

БЮТ обращается к столичной общине, к международным журналистским организациям, ко всем демократическим силам Украины, дать надлежащую оценку действиям ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды по притеснения свободы слова в столице Украины, призывает фракция БЮТ в Киевсовете.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября коллектив “Вечірнього Києва” заявил о давлении со стороны столичной власти при освещении столичной политики.

На пресс-конференции и. о. главного редактор газеты Людмила ВОРОБЬЕВА отметила, что с момента ее назначения ей поступали указания от представителей Киевской горгосадминистрации по поводу редакционной политики издания. Л.ВОРОБЬЕВА сообщила, что и.о. начальника Главного управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связям с общественностью КГГА Татьяна ВАСИЛЬЕВА приказала ей, что можно критиковать все, кроме мэра, в то же время деятельность оппозиции подавать в искаженном виде.

Исходя из этого, коллектив газеты подписался под обращением к представителям депутатского корпуса Киевсовета, в частности, к постоянной комиссии по вопросам культуры и информационной политики, с просьбой войти в состав редакционной коллегии редакции газеты “Вечірній Київ”.

“Вечірка” стала газетой Киевсовета в 2001 г. 28 сентября этого года Киевсовет освободила Александра БАЛАБКО от должности главного редактора газеты «Вечірній Київ».