Ющенко примет участие в Дне памяти жертв политических репрессий

В воскресенье, 17 мая, в 12.00 в День памяти жертв политических репрессий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в мемориальных мероприятиях на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, прямую трансляцию мероприятий будет вести Национальная телекомпания Украины.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 15.00 15 мая по телефонам: 255-78-44 и 255-63-18.