Ющенко примет участие в Дне памяти жертв политических репрессий
02:55, 15 мая 2009Общество
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Сообщение пресс-службы
В воскресенье, 17 мая, в 12.00 в День памяти жертв политических репрессий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в мемориальных мероприятиях на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, прямую трансляцию мероприятий будет вести Национальная телекомпания Украины.
Аккредитация представителей СМИ проводится до 15.00 15 мая по телефонам: 255-78-44 и 255-63-18.
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