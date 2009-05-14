Швейцарский нацбанк поможет НБУ

Швейцарский национальный банк будет оказывать Национальному банку Украины техническую помощь по стабилизации гривни и совершенствованию системы надзора в банковской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на Швейцарском экономическом форуме в городе Тун Швейцарской Конфедерации.

В частности, Президент сообщил о договоренности, достигнутой между национальными банками двух стран о технической и консультативной помощи по модернизации банковской системы.

При этом председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ уточнил журналистам, что речь будет идти именно о системе надзора в банковской сфере и стабилизации украинской национальной валюты.

«Это должно придать уверенности вкладчикам украинских банков», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.