К катастрофе ТУ-154 под Донецком привело отключение автопилота

К катастрофе Ту-154М под Донецком 22 августа т. г. привело отключение автопилота. Об этом пишет сегодня российская газета "Известия":

Как отмечает газета, в ее распоряжении оказался документ, из которого следует, что катастрофы самолета Ту-154М под Донецком, в которой погибли 170 человек, можно было избежать.

Расследование Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжается до сих пор, однако уже ясно, что, огибая грозовой фронт сверху, самолет набрал слишком большую высоту - 11 900 метров. В тот день на этой высоте была нетипично высокая температура (минус 36 вместо минус 55 обычных), воздух был разрежен, и двигатели не смогли "вытянуть" лайнер. Самолет впал в так называемый "плоский" штопор.

В распоряжении газеты попала таблица, в которой сопоставляются данные работы систем самолета в последние минуты и запись переговоров пилотов. Изучив этот документ, специалисты утверждают, что катастрофы можно было избежать даже на этой высоте, если бы экипаж не отключил автопилот.

Роковое решение отключить автопилот командир воздушного судна Иван Корогодин принял в 11:35:02. До этого, испытывая сильную "болтанку", экипаж запросил у диспетчеров добро занять 390-й эшелон (11 900 метров) и занял его. В тот момент системы самолета еще работают нормально. Однако в самом начале 36-й минуты командир экипажа отключает автопилот и берет управление на себя. До катастрофы остается 3 минуты 28 секунд.

По мнению эксперта "Известий", пилота с сорокалетним стажем, кандидата технических наук Владимира ГЕРАСИМОВА, именно решение отключить автопилот стало последним звеном в цепи ошибок, приведших к катастрофе. "Объективные данные показывают, что автопилот мог вывести самолет даже в тех труднейших условиях, - говорит В.ГЕРАСИМОВ. - По крайней мере, до его отключения параметры работы систем не выходили за пределы нормы".

С момента отключения автопилота до превращения ситуации в необратимую прошло 40 секунд. В 11:36:40 с самолетом происходит что-то невообразимое. Всего за 10 секунд он набирает 833 метра высоты - с 11 961 до 12 794. 83 метра в секунду - эта скорость быстрее скорости падения. Одновременно угол атаки выходит на запредельные показатели.

"Это так называемый подхват, - говорит В.ГЕРАСИМОВ, - самолет самопроизвольно увеличивает угол атаки. Из графиков видно, что это не было спровоцировано экипажем, - амплитуда колебаний рулевой колонки сохранилась. Так что этот подхват происходит из-за конструктивных особенностей самолета Ту-154М - при определенном угле атаки нарушается обтекание крыла потоком, резко возрастает подъемная сила, и самолет "подбрасывает".

В итоге самолет встал почти вертикально - угол тангажа достиг 46 градусов. Спасти лайнер уже было нельзя, цитирует «Известия» News.ru.

В тот же момент самолет начинает кренить из стороны в сторону, а его скорость резко падает: с 349 км/ч до нуля за 10 секунд. С этого момента начинается плоский штопор. У самолета нет горизонтальной скорости, а потому манипуляции рулевым управлением никакого эффекта не дают. Одновременно выключаются крайние двигатели.

Таблица заканчивается на времени 11:36:40. Однако после этого самолет продолжал падать. Если сопоставить этот документ с появившимися ранее распечатками переговоров в кабине Ту-154М, то становится ясно, что пилоты не сразу поняли, что происходит. Самолет свалился в плоский штопор в 11:35:52. Но в 11:36:02 И.Корогодин спрашивает, какая скорость, и сначала ему докладывают: "Упала чуток", а позже говорят: "Нет, нормально".

В 11:36:24 на вопрос о курсе командир получает ответ: "245". Хотя тут же (11:36:29) кто-то замечает: "Только куражимся". В 11:36:32 командир передает управление второму пилоту, а через 20 секунд командует передать сигнал SOS. До самого конца пилоты пытаются вывести машину, предпринимая отчаянные усилия. В 11:38:26 2-й пилот-стажер кричит: "Не убивайте! Не убивайте!", а Иван Корогодин говорит: "Земля". Столкновение происходит в 11:38:30.