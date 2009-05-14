Украина занимает пятое место в мире среди «поставщиков» моряков

На данный момент Украина занимает пятое место в мире среди стран - поставщиков моряков для торгового флота – это 65-70 тыс. человек. Из них на судах под украинским флагом работают около 5 тыс. человек, пишет еженедельник «Комментарии».

Как отмечает издание, последние захваты судов с украинскими моряками на борту свидетельствуют о том, что правительству стоит заняться совершенствованием нормативно-правовой базы по трудоустройству моряков за границей.

Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что даже на уровне Министерства труда и социальной политики Украины можно обязать агентства по найму моряков (а таких в Украине насчитывается около 500) придерживаться минимальных стандартов при заключении контрактов. Во многих случаях в соглашениях, которые подписывают моряки, не предусмотрены условия оплаты сверхурочной работы, занижен размер страховки, нечетко прописаны условия компенсации в случае форс-мажора и т.п. В значительной мере ответственность за возможные риски несет сам моряк, который ставит свою подпись под таким контрактом. Если же судовладелец не выполняет контрактных обязательств перед моряком, то это предмет трудового спора при участии профсоюза. Однако чаще всего в украинских условиях это означает, что моряк остается бесправным.

Одной из мер, способных уменьшить риски работы на иностранных судах, могла бы быть аккредитация агентств по найму моряков при Министерстве транспорта и связи Украины. Такую идею предлагал «Укрморречфлот» в 2005 году, но она не была реализована. Кроме того, предлагалось дать возможность Морской администрации Украины получать информацию от компаний по найму и формировать базу данных о моряках, характеристиках судов, судовладельцах и тому подобное. В случае возникновения проблемных ситуаций именно Минтранс должен был бы обращаться к морской администрации страны флага судна для получения разъяснений.

При возникновении проблем с судами, отмечают «Комментарии», существует несколько уровней ответственности. В случае захвата судна пиратами или нахождения в зоне военных действий риски несет судовладелец. Но при этом, по условиям ITF (Международной федерации транспортных рабочих), моряк вправе отказаться от работы в таком регионе. Если же он согласился, то за время нахождения в опасной зоне он получает двойную ставку зарплаты. Аналогично удваиваются компенсации за утрату трудоспособности (при 100% потере - до 178 200 дол. для рядовых и до 297 000 дол. для старших офицеров) и смерть (до 178 200 дол.). Эти условия предусмотрены в коллективных договорах профсоюзов, которые входят в ITF, с судовладельцами.

В этом случае участие государства, гражданином которого является моряк, в прямых переговорах с пиратами выглядит нонсенсом, отмечают «Комментарии». Особенно если на судне интернациональный экипаж. Компетенция МИД в этом случае заключается в эффективном взаимодействии с судовладельцем.

Но пока что украинские моряки вынуждены преимущественно рассчитывать на себя. Беспокойство государства сказывается лишь в экстремальных ситуациях, как в случае с пиратами, или в неприятных для имиджа страны инцидентах многомесячного полуголодного существования экипажей в иностранных портах.

Кроме того, нерешенным остается вопрос налогообложения и социального обеспечения моряков, которые работают за границей.

Ежегодно украинские моряки привозят домой возле 700 млн. дол., обходя казначейство. С 1993 по 2003 год действовала норма, позволявшая считать моряков, которые находились вне Украины более 183 дней, нерезидентами, что освобождало их от уплаты налогов. Отмена этой льготы в 2004 году сделала моряков неплательщиками налогов, но доказать факт получения денег за границей невозможно.

Сейчас минимальная ставка ITF для матроса 1-го класса составляет 1675 дол. в месяц. Она является базовой, и к ней применяются коэффициенты. Так, коэффициент оплаты труда капитана составляет 3,369, то есть 5643 дол. в месяц. По словам председателя Федерации морских профсоюзов Украины Николая БАРСКОГО, моряки готовы платить налоги, если у них появится возможность требовать от государства защиты своих прав. «Чтобы бюджет ежегодно начал получать от моряков не меньше 1 млрд. грн., можно, например, создать специальный Морской фонд со статусом, аналогичным государственному Пенсионному. Но так вопрос на государственном уровне никто вообще не ставит», - пояснил «Комментариям» председатель Федерации морских профсоюзов Украины.