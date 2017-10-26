В Одессе появились два новых мурала

Корреспондент "Думской" с помощью дрона сделал фото двух новых муралов. Они были созданы в рамках проекта Odessarium.

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Одна из картин красуется на стене промышленного здания №136 по Николаевской дороге. Второй мурал украшает здание Одесского морского университета, что на улице Мечникова. Сама картина выходит на улицу Дидрихсона.