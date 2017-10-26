Покушение на Мосийчука: СМИ рассказали подробности о третьей пострадавшей

56-летняя женщина, Надежда Тарасенко, пострадавшая при взрыве в Киеве, остается без сознания, с ее мозга врачи достали пулю и фрагменты черепной кости. Об этом "Украинской правде" сообщила его дочь Ирина Рибітська.

По ее словам, мама сейчас находится в реанимационном отделении в Киевской городской клинической больницы скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.

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"Сначала врачи думали, что там только осколки. Говорили, что просто достанут их и зашьют рану. Но, когда начали доставать, то оказалось, что прямо в мозг, на 4 сантиметра проникла металлическая пуля. Она прошла через кость и раздробила ее. Осколки кости тоже попали в мозг. Она находится в тяжелом состоянии без сознания ", - рассказала Рыбитская.

Также она добавила, что врачи пока не дают никаких гарантий относительно состояния ее матери.

"Они говорят, что сейчас очень важно, чтобы не было никаких воспалений и осложнений. Если все пройдет хорошо, то, вероятно, жизни матери ничего не будет угрожать, если нет ...", - отметила дочь.

Откуда именно взялась пуля, женщина не знает. "Слышала, что полиция сообщила, что был тротил с этими шариками, один из которых, возможно, и попал в голову маме", - отметила она.

Рыбитская рассказала, что в момент взрыва ее мама, Надежда Тарасенко, возвращалась домой с работы и случайно попала в зону теракта.

"Мы были дома, когда услышали очень громкий взрыв. Я сразу позвонила маме. Она сказала, что, кажется, взорвался автомобиль и потеряла сознание", - рассказала женщина.

Она отметила, что мать проходила мимо жилой дом, где находится телеканал "Эспрессо.ТВ ". "Мы каждый день ходим мимо этой многоэтажки. Там часто кого-то бьют, грабят. Теперь этот взрыв", - сказала Рыбитская.

Она отметила, что в этом деле ее муж проходит как свидетель, хотя не он, не сама Рыбитская ничего не видели.

"Когда мы узнали о взрыве, сразу побежали туда, к маме. Я с ней поехала в больницу в карете скорой помощи, муж остался на месте инцидента, его и записали в качестве свидетеля", - отметила женщина.

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Она также добавила, что с представителями полиции общалась только раз, когда ее мать забирала скорая. Более по этому делу к ним никто не обращался.

"Когда маму забирала скорая, ко мне подошел представитель то ли полиции, то ли других каких-то органов, не слишком помню. Он пообщался с врачами и сказал мне, чтобы я так не убивалась, все с мамой будет хорошо. После этого к нам больше никто из правоохранительных органов не обращался", - отметила дочь пострадавшей.

"Все только и говорят о том Мосийчуке, а о маме ни слова. Даже неизвестно сейчас, будет ли она жить. Никто даже не поинтересовался, как там она", - сказала Рыбитская.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали трое человек, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, двое погибли – охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.

Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.