В результате взрыва рядом с нардепом Мосийчуком погибли двое, СБУ изучает все версии

Служба безопасности расследует факт взрыва в Киеве, в результате которого пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще 4 граждан, 2 человека погибли. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

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"Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области расследуют факт взрыва в столице, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и еще четверо граждан. Двое погибших", - говорится в ее сообщении.

В комментарии "Украинской правде" Гитлянская уточнила, что кроме охранника народного депутата, погиб местный житель 1981 года рождения. Он просто проходил рядом.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Следствие рассматривает все версии, уже установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения депутата.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадал депутат Игорь Мосийчук. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала. Двое людей погибли.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля. Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями различной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис".

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.