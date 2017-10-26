Покушение на Мосийчука: взрывное устройство активировали дистанционно

Взрывное устройство возле телеканала "Эспрессо" в среду вечером, вероятно, активировали дистанционно.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев 26 октября, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По его словам, злоумышленники дистанционно включили взрывное устройство, установленное на припаркованном возле места взрыва мотороллере.

Князев также отметил, что Генеральная прокуратура квалифицировала как теракт взрыв, в котором погибли два человека и еще трое пострадали. Расследование по этому делу осуществляют следователи столичного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сказала "Украинской правде", что было применено самодельное взрывное устройство, созданное на базе автомобильной сигнализации. Об этом свидетельствуют остатки электронных плат на месте взрыва.

Устройство могло быть радиоуправляемым, но экспертизы еще продолжаются, отметила Максимец.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, среди них народный депутат Игорь Мосийчук, и еще двое погибли, в том числе охранник депутата. Также среди пострадавших - политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области. Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.