Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, карточки каких проблемных банков обслуживаются и где с них можно снять деньги

Родовид Банк

С 28 апреля полноценно заработали эмитированные Родовид Банком карты международной платежной системы VISA. Снять с них можно не более 50 гривен в день. Такие же лимиты установлены на снятие наличных с карт Master Card. В торговой сети картами банка можно рассчитаться на сумму до 300 гривен в день.

В пресс-службе банка сообщили, что вчера в Киеве было загружено 50 банкоматов, к концу месяца их количество должно возрасти в два раза — до 100 банкоматов. «В ближайшее время карточный отдел составит список загруженных банкоматов и он появится на сайте», — сообщили в пресс-службе.

«Надра»

Лимиты на снятие наличных с банкоматов банка не менялись — 1000 гривен в сутки с зарплатных, пенсионных и социальных карт и 100 гривен — с депозитных. В банкоматах других учреждений с карт банка «Надра» можно снять до 50 гривен в день. В торговой сети можно рассчитаться на сумму до 1000 гривен, если это зарплатные, пенсионные или социальные карты, и на 50-100 гривен (в зависимости от типа карты), если депозитные.

Узнать о наличии средств в банкоматах можно на официальном сайте банка «Надра». Вчера по состоянию на 10.00 в Киеве было загружено три банкомата: один — по адресу ул. Артема, 15, и два — в отделении по ул. И.Кудри, 32. Всего по Украине вчера работало 628 банкоматов «Надра».

«Киев»

Банк, как и прежде, выплачивает с карточек по 100 гривен в день. Причем такую сумму можно снять только в «родных» банкоматах учреждения, в банкоматах других банков следует запрашивать 90 гривен, так как 10 гривен составит комиссия за снятие. Вчера в Киеве работал только один банкомат банка в отделении «Троещина» по адресу ул. Братиславская, 52. Узнать, какие банкоматы финучреждения загружены наличными, можно по теле-фону (044) 270-58-48.

Укрпромбанк

«Каждое утро банкоматы в головном офисе банка по бул. Л.Украинки, 26, загружаются», — сообщили в колл-центре банка. С них можно снять до 500 гривен в день по пенсионным картам и до 1000 гривен — по всем остальным. Информацию о загруженных банкоматах в колл-центре не предоставляют.

«Арма»

С момента введения временной администрации все выплаты банка приостановлены, карточные счета также не обслуживаются. «Работа карточек нашего банка временно приостановлена. Она возобновится после принятия временной администрацией соответствующих решений и установления лимитов на снятие наличных средств», — сообщила начальник управления стратегического маркетинга банка Людмила Короткова. Когда администрация примет решение о возобновлении работы карточек, в банке не уточняют.

Трансбанк

Снять средства с карточки банка или расплатиться ею в торговой сети не получится. Около двух месяцев платежные карты Трансбанка не принимаются ни банкоматами, ни POS-терминалами. Чтобы снять зарплату, которая была перечислена на карточный счет, необходимо обратиться в отделение банка по ул. Красноармейской, 88, в кабинет 301. «Вам надо будет написать заявление, небольшие суммы — до 500 гривен — выплачиваются единоразово, большие суммы разбиваются на несколько дней», — говорит сотрудница банка.

«БИГ Энергия»

Платежные карты банка пока обслуживаются только через платежные терминалы, установленные в отделениях финучреждения. Выплата наличных средств производится через кассы банка. «Временная администрация планирует возобновить нормальный режим обслуживания платежных карт в ближайшее время», — заявили в пресс-службе.

«Национальный кредит»

Получить деньги с карточки банка можно только в отделении по Тургеневской, 52/58. «В наших банкоматах денег пока нет», — сообщили в отделе платежных карт «Национального кредита». Суточный лимит по операциям с платежной картой — 300 гривен. Узнать, какие банкоматы загружены наличными, можно по теле-фону (044) 486-16-70.