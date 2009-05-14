В Университете им. Кожедуба начались летные учения

13 мая начались летные учения у курсантов ІІІ курса авиационного факультета Харьковского университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба (ХУВС).

Как сообщили УНИАН в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, в ходе практики, которая будет продолжаться 4 месяца, каждый курсант должен налетать 93 часа на военных самолетах типа Л-39 «Альбатрос».

Практическая подготовка будущих офицеров истребительной и бомбардировочной авиации проводится на базе учебной авиационной бригады.

По словам командира бригады Сергея БАБЕНКО, на сегодня у курсантов уже есть по около 15 часов летного времени, которые они вписали в свои летные книжки по результатам прошлогодней практики на легкомоторных самолетах типа Як-52. Нынешняя практика в Чугуеве будет проходить на современных военных самолетах учебно-тренировочной группы типа Л-39 «Альбатрос».

Уже 14-15 мая курсанты выполнят по два обязательных прыжка с парашютом с высоты 300 м. После этого они получат разрешение на полеты, и с 19 мая под наблюдением летчиков-инструкторов авиационной бригады будут выполнять полеты на скоростях свыше 700 км/час на Л-39.

В программу нынешней практики входит овладение курсантами, в частности, таких упражнений и фигур среднего пилотажа, как петля, полупетля, бочка, 5/8 петли.

В медиа-центре сообщили также, что 1 июня начнется летная подготовка еще у 15 курсантов ІІІ курса ХУВС из группы вертолетчиков. Их практика будет продолжаться до конца июля на аэродроме Общества содействия обороны Украины, что в поселке Коротич Харьковской области. Там курсанты освоят вертолет Ми-2 в объеме 20-25 часов летного времени.