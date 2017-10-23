В военной части на Киевщине начальник склада украл 100 тонн дизтоплива на миллион

На хищении около 100 тонн дизельного топлива разоблачен начальник склада воинской части А1232 Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что начальник склада во время несения службы в суточном наряде дежурным по парку, имея беспрепятственный доступ к резервуарам хранения горюче-смазочных материалов, неоднократно совершал откачки в автомобильную автоцистерну из резервуаров хранения дизельное топливо, затем сбывал гражданским лицам. Всего таким образом было похищено около 100 тонн дизельного топлива ориентировочной стоимостью более 1 млн грн.

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Однако, как отметили в прокуратуре, точное количество и стоимость украденного таким образом топлива будет установлено в ходе ревизии.

«20 октября 2017 военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины указанный военнослужащий задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины, и в отношении него Белоцерковским районным судом Киевской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток с правом выхода под залог 50 тыс. грн», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного производства проверяется причастность к похищению горючего других военнослужащих, а также будет дана правовая оценка действиям командования части и должностных лиц контролирующих органов, которые проводили проверки на складах хранения службы горюче-смазочных материалов воинской части, но своевременно не выявили нехватку материальных ценностей.