Подписан меморандум о сотрудничестве: Queen Country Fitness Club стал 56-м клубом Sport Life

Загородный комплекс Queen Country Club – лучший комплекс премиум-формата для людей, ведущих активный образ жизни. Его территория адаптирована для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе в любое время года. Это настоящий курорт в сосновом лесу с 26-метровым черным бассейном, джакузи, единственным в Киеве pool-баром. Теперь Queen Country Club присоединяется к крупнейшей в Украине сети фитнес-клубов Sport Life! Новый клуб меняет название на «Sport Life Queen Country».

Сегодня в УНИАН состоялось подписание Меморандума о стратегическом сотрудничестве между загородным комплексом и сетью фитнес-клубов Sport Life, целью которого является популяризация фитнеса и здорового образа жизни.

Управляющий загородным комплексом, Ирина Пономаренко сообщила: «Учитывая многочисленные просьбы и пожелания наших клиентов, клуб Queen Country Fitness Club и сеть фитнес-клубов Sport Life становятся партнерами. Нашей целью является расширение перечня предоставляемых фитнес-услуг, которые ранее были не доступны всесезонно в нашем комплексе. Перечень услуг для наших клиентов существенно расширится. Теперь появится прекрасная возможность круглогодичного посещения взрослого и детского бассейнов; банного лаунжа; сквош-кортов, а также, занятия детским фитнесом».

По словам директора по маркетингу сети фитнес-клубов Sport Life Александры Писанко, Sport Life имеет огромный опыт оперирования фитнес-клубами. Поэтому было принято решение о присоединении загородного комплекса в свою сеть. «Все клиенты, приобретавшие абонементы в Queen Country Fitness Club, автоматически получают новые клубные карты наивысшей категории Lux&SPA, - прокомментировала представитель Sport Life. – «Они являются гарантией доступа во всю сеть без ограничения, с полным сохранением всех услуг и сроков их абонементов».

Александра Писанко также подчеркнула: «Это будет 6-й фитнес-клуб формата Lux&SPA. А всего на сегодняшний день Sport Life насчитывает 56 фитнес-клубов в Украине. В фазе активного строительства клубы в Харькове, Днепре, Ровно, Ивано-Франковске и Запорожье. В наших планах расширить сеть до 150 фитнес-клубов по всей стране к концу 2020 года. Поэтому сетевые преимущества для клиентов Queen Country Fitness Club очевидны - это отличная возможность посещать клуб в наиболее удобном районе не только Киева, но и в 17 городах Украины!».