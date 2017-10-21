В Киеве СБУ изъяла арсенал оружия и боеприпасов

В Святошинском районе Киева обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook.

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"Житель столицы организовал бизнес по продаже оружия и боеприпасов под видом интернет-магазина по реализации военных аксессуаров и снаряжения. Злоумышленник сбывал боеприпасы и комплектующие к огнестрельному оружию, в том числе привезенные из района проведения АТО, клиентам из всех регионов Украины", - сообщили в СБУ.

Во время проведения обысков по месту жительства и в гаражном помещении злоумышленника, оперативники спецслужбы обнаружили три автомата Калашникова, два карабина, пистолет "ТТ", два пистолета системы "Наган", сигнальный пистолет, два глушители, оптический снайперский прицел, и почти четыре с половиной тысячи патронов различного калибра.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.