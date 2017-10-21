Порошенко призвал украинцев помнить о жителях западных областей, которых 70 лет назад начали выселять в Сибирь

Президент Петр Порошенко призвал украинцев помнить о жителях западных областей, которых 70 лет назад начали принудительно выселять в Сибирь сталинские каратели.

Об этом президент Петр Порошенко написал в Facebook.

«Сегодня 70-я годовщина массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северные регионы бывшего СССР, имевшая кодовое название операция «Запад». В течение одного дня тогда принудительно выселили более 76 тысяч человек, чтобы ослабить украинское освободительное движение…», - напомнил он.

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Президент отметил, что «даже после окончания самой кровавой войны - Второй мировой - сталинские каратели продолжали терроризировать наш народ репрессиями и депортациями. Но уничтожить его свободный дух так и не смогли».