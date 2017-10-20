Несмотря на саботаж оккупантов, Украина возобновила работу единственного КПВВ в Луганской области, который пропускает авто

Украина 20 октября возобновила работу контрольного пункта въезда-выезда в Луганской области "Золотое" несмотря на отсутствие подтверждения открытия КППВ со стороны ОРЛО. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на срыв со стороны руководства ОРЛО работы КППВ "Золотое" в Луганской области, украинская сторона со своей стороны возобновила его функционирование", - говорится в сообщении. Отмечается, что это будет единственный КПВВ в Луганской области, который предусматривает автомобильное движение.

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В штабе подчеркнули, что государственные органы и службы Украины приняли все необходимые меры для своевременной организации работы этого пункта пропуска. "На территории КПВВ «Золотое» и прилегающих участках местности были проведены мероприятия по разминированию, а также очистка от лишней растительности. Луганская военно-гражданская администрация, правоохранительные структуры и Государственная пограничная служба для обеспечения безопасности жителей региона при пешем прохождении или проезде автотранспортом, создали современные условия для пересечения линии разграничения по дорожному коридору «Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск». Для бесперебойной работы пропускной системы со стороны территории, подконтрольной правительству Украины, созданы и готовы к использованию полосы для движения транспортных средств и коридоры пешего перехода", - говорится в сообщении.

В то же время штаб АТО сообщает, что в настоящее время нет подтверждения, что в ОРЛО выполнены все мероприятия для полноценного функционирования КПВВ со стороны неподконтрольных территорий.

«Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что затягивание начала полноценной работы КПВВ со стороны ОРЛО является прямым свидетельством того, что руководство ОРЛО безответственно относится к населению региона, и не желает улучшать условия их проживания», - подчеркнули в штабе.

Также в пресс-центре штаба АТО напомнили, что сейчас в Луганской области полноценно действует только пешеходный переход КПВВ "Станица Луганская".

Как сообщал УНИАН, КПВВ "Золотое" в Луганской области был открыт 31 марта 2016 года, но проработал всего несколько часов. Такая ситуация сложилась в связи с постоянными обстрелами со стороны оккупантов и отказом боевиков осуществлять со своей стороны пропуск людей и транспорта. Украинская сторона в Минске неоднократно поднимала вопрос разблокирования боевиками этого контрольного пункта.