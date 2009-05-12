На шахте «Новодзержинская» до сих пор ищут трех горняков

На шахте «Новодзержинская» 20 горноспасателей продолжают поиски трех пропавших горняков, которые 4 мая попали под завал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, также на предприятии работают психологи, правительственная комиссия, оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.

Как сообщалось, трагедия на государственном предприятии «Шахта «Новодзержинская» произошла 4 мая. В результате обвала породы на глубине 585 метров под завал попали 9 горняков. На данное время трех горняков выявили погибшими, еще три спасены. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

11 мая председатель ЦК профсоюза работников угольной промышленности Федерации профсоюзов Украины Виктор ТУРМАНОВ, который также является членом специальной правительственной комиссии, сообщил о приостановке поисковых работ на шахте «Новодзержинская» из-за сложных условий проведения работ и угрозы жизни спасателей.