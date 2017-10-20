В Днепре ликвидировали канал торговли людьми

Работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области разоблачили и пресекли деятельность торговцев «живым товаром». Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Они установили, что мужчина с женщиной приезжали в Днепр из Запорожья, где встречались с девушками и предлагали им работу в Израиле. Жертвы не имели постоянного места работы, а злоумышленники обещали высокие заработки, поэтому девушки соглашались.

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Доказано, что таким образом было завербовано и отправлено в г. Хайфа Израиль трех девушек. Там они работали проститутками. Сейчас все пострадавшие вернулись домой.

Пока продолжается досудебное следствие за подозреваемую женщину внесен залог в размере 500 тыс. гривен. Она находится по месту проживания. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В действиях торговцев «живым товаром» усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).