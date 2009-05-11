Папа Римский получил в подарок израильскую «нанобиблию»

Папа Римский Бенедикт XVI получил в понедельник в подарок от президента Израиля Шимона Переса "нанобиблию" - песчинку, на поверхности которой нанесен текст Ветхого завета. К подарку, который был передан понтифику во время приема в иерусалимской резиденции главы еврейского государства, приложено толстое увеличительное стекло, которое позволяет разглядеть 1,2 миллиона букв текста, священного для иудеев и христиан. "Уникальный продукт нанотехнологий... (Для чтения) тут явно нужен мощный микроскоп", - с гордостью пояснил Перес. Гость не скрывал восхищения тем, как технологии XXI века были поставлены на службу слову Божьему.

РИА Новости