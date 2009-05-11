Судно с украинской командой и капитаном «под мухой» село на мель

Торговое судно «Framnes» под флагом Норвегии, на борту которого находится украинская команда из 10 человек, около полуночи воскресенья село на мель у эстонского острова Якси, примерно в 14,5 километрах от Таллина.

Об этом сообщил сегодня Пограничный департамент Эстонии, передает РИА “Новости”.

По данным пограничников, люди в происшествии не пострадали, также не обнаружено и загрязнения окружающей среды. Судно длиной 80 метров не имело на борту груза и следовало из Петербурга в Таллин за партией удобрений, чтобы доставить груз в Исландию.

Инспекторы Департамента водных путей Эстонии, прибывшие сегодня утром на борт судна, установили, что капитан корабля находился в легкой степени опьянения - 0,99 промилле, указывается в сообщении. Обстоятельства происшествия выясняются.