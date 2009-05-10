Следующая неделя начнется грозовыми дождями

11 мая на территории Украины сохранится переменная облачность. В западных областях, Крыму и Приазовье, а днем местами и в северных, Винницкой областях пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°, в западных, восточных областях, Крыму и Приазовье 18-23°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеоцентре.

В Киевской области ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 21-26°; в Киеве ночью 11-13°, днем 22-24°. В г. Киеве ночью 11-13°, днем 22-24°.

10 мая температура воды в Днепре возле Киева 15° тепла, уровень воды 469 см.