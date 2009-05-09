Участница Евровидения от России рассчитывает на поддержку Украины
"Я постараюсь сделать все возможное"
Певица Анастасия ПРИХОДЬКО рассчитывает на поддержку со стороны зрителей Украины во время выступления за Россию на конкурсе «Евровидение-2009» в Москве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Москве.
«Я очень хотела поехать на «Евровидение» и очень старалась… В Украине действительно меня поддерживают и очень рады за меня. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выступить достойно за Россию. Я из Украины и постараюсь сделать все возможное, чтобы было хорошо», - сказала А.ПРИХОДЬКО.
Она напомнила, что ее творческая карьера началась в России после победы на «Фабрике звезд».
«Здесь (в России) меня полюбили и на отборочном туре за меня проголосовали 25% зрителей, поэтому я с гордостью представляю Россию на этом конкурсе», - подчеркнула А.ПРИХОДЬКО.
Как сообщал УНИАН, А.ПРИХОДЬКО представит в этом году Россию в финале конкурса 16 мая с песней "Мамо".