Участница Евровидения от России рассчитывает на поддержку Украины

Певица Анастасия ПРИХОДЬКО рассчитывает на поддержку со стороны зрителей Украины во время выступления за Россию на конкурсе «Евровидение-2009» в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Москве.

«Я очень хотела поехать на «Евровидение» и очень старалась… В Украине действительно меня поддерживают и очень рады за меня. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выступить достойно за Россию. Я из Украины и постараюсь сделать все возможное, чтобы было хорошо», - сказала А.ПРИХОДЬКО.

Она напомнила, что ее творческая карьера началась в России после победы на «Фабрике звезд».

«Здесь (в России) меня полюбили и на отборочном туре за меня проголосовали 25% зрителей, поэтому я с гордостью представляю Россию на этом конкурсе», - подчеркнула А.ПРИХОДЬКО.

Как сообщал УНИАН, А.ПРИХОДЬКО представит в этом году Россию в финале конкурса 16 мая с песней "Мамо".