В Херсоне к годовщине Победы запустили 64 воздушных змея

В Херсоне сегодня во время торжеств, посвященных годовщине Победы, у Монумента Славы были запущены 64 воздушных змея, которые символизировали количество лет, прошедших после Победы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении внутренней политики и связей с общественностью Херсонской облгосадминистрации, запуск змеев был организован местной общественной организацией херсонских аматоров воздушных змеев.

Все змеи были выполнены в виде советских наград, которые были учреждены и вручались советским воинам во время войны.