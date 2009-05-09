В Херсоне к годовщине Победы запустили 64 воздушных змея
20:32, 09 мая 2009Общество
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В виде советских наград
В Херсоне сегодня во время торжеств, посвященных годовщине Победы, у Монумента Славы были запущены 64 воздушных змея, которые символизировали количество лет, прошедших после Победы.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении внутренней политики и связей с общественностью Херсонской облгосадминистрации, запуск змеев был организован местной общественной организацией херсонских аматоров воздушных змеев.
Все змеи были выполнены в виде советских наград, которые были учреждены и вручались советским воинам во время войны.
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