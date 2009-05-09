5 детей из РФ и Беларуси отравились продуктами горения в Виннице

В Виннице, в гостинице „Профсоюзная”, вследствие поджога неустановленным лицом неисправного холодильника 5 детей отравились продуктами горения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, вчера в 5.32 в гостинице произошло возгорание неисправного холодильника, который стоял на лестничной площадке третьего этажа.

В результате пострадали 5 детей (трое - граждане Беларуси, двое – России), которые с отравлением продуктами горения средней и легкой степеней тяжести госпитализированы в городскую больницу.

Пожар был ликвидирован обслуживающим персоналом. Предварительная его причина – поджог. Продолжается расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

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