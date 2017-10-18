Метла и кости дракона: в Лондоне открывается выставка, посвященная волшебному миру Гарри Поттера (фото)

В Лондоне в пятницу открывается выставка, посвященная волшебному миру Гарри Поттера.

В Британской библиотеке бок о бок с оригинальными рукописями и иллюстрациями к книгам о мальчике-волшебнике на выставке будут представлены кости драконов, русалка, пошаговая иллюстрация о том, как создать философский камень, черный хрустальный шар, принадлежащий ведьме 20-го века и метлы.

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Даже Джоан Роулинг в преддверии посещения выставки, сочетающей историю магии с ее творениями, была поражена, встретившись лицом к лицу с надгробием одного из ее персонажей. На своей странице в Twitter писательница написала: «Угадайте, что это? Я только что видела это и была загипнотизирована...».