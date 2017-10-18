В Одессе активисты из-за переноса суда сорвали свое недовольство на бездомных, бросив их в мусорный бак (видео)

В Одесском апелляционном административном суде должны были рассматривать вопрос об отмене плана зонирования территорий города - по иску общественного деятеля и журналиста Михаила Мейзерского.

Однако заседание не состоялось - судья Андрей Федусик сослался на занятость в другом неотложном деле и перенес рассмотрение.

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Истец и его сторонники уверены, что зонинг в его нынешнем виде был принят с нарушением закона (без общественных слушаний) и дает возможность бизнесменам хаотично застраивать Одессу, включая центр города и побережье. Ответчиком по делу выступает мэрия.

Сегодня в суд пришли несколько десятков активистов. Они настаивали на скорейшем рассмотрении дела. При этом не все из них знали, какого именно.

Под стены здания принесли мусорные баки, на которых были написаны фамилии судей. Не дождавшись решения суда, протестующие схватили проходивших мимо двух неопрятного вида бездомных (очевидцы говорят, что те выкрикнули перед этим имя известного застройщика) и засунули их в контейнер.

Как рассказала «Думской» представитель истца, общественница Светлана Подпалая, она не ожидала, что к зданию суда придет такое большое количество людей.

«Мы опасаемся, что будут высказаны обвинения, что идет давление на суд. Мы никого не звали, а просто ожидали вынесения решения. Сейчас слушание отложено еще на месяц. А в это время, вы все знаете, у нас разворачивается строительная экспансия очень серьезная», - отметила Подпалая.