НБУ изложил свою версию причин снижения инфляции

Основными факторами, которые сдерживали инфляцию в апреле, выступали низкий уровень совокупного спроса в экономике, умеренная фискальная и монетарная политика, нейтрализация влияния девальвации гривни в четвертом квартале 2008 года и сезонное снижение цен на ряд продовольственных товаров.

Об этом говорится в аналитической записке Национального банка Украины «Анализ инфляции» за апрель 2009 года.

НБУ отмечает, что, кроме указанных выше факторов, снижение годового значения индекса потребительских цен (ИПЦ) обусловлено эффектом высокой статистической базы (в январе-апреле 2008 года цены выросли на 13,1%).

Также сообщается, что в результате снижения внутренних цен на промышленное сырье (цены на неэнергетические материалы снизились в апреле на 5,7%) и уменьшения мировых цен на металлы, годовой индекс цен производителей (ИЦП) замедлился до 6,3% (в марте – 12,8%).

«Под воздействием снижения совокупного спроса при относительной стабильности обменного курса гривни второй месяц подряд продолжается замедление базовой инфляции (изменение цен продовольственных товаров с высокой степенью обработки, непродовольственных товаров, за исключением топлива, а также услуг, цены на которые не регулируются административно), что отображает влияние на цены со стороны факторов спроса (несмотря на рост в апреле на 1%, в годовом измерении она снизилась на 1,6 п.п. до 21,5%)» - говорится в аналитической записке НБУ.

При этом указывается, что под влиянием сезонного снижения цен на продовольственные товары (взнос фактора сезонности в апреле составлял «-» 0,7%) и топливо (в годовом измерении цены снизились на 1,4%) небазовая инфляция (изменение цен продовольственных товаров, которые не прошли промышленной обработки, административных услуг и топлива) замедлилась на 3,5 п.п. (до 9,5%).

Кроме того, НБУ отмечает, что замедление роста (в годовом измерении) кассовых расходов Сводного бюджета в январе-марте текущего года до 15,8% (в I квартале 2008 года – 48,9%) определяло сдерживающий характер фискальной политики с точки зрения ее влияния на инфляционные процессы. При этом профицит Сводного бюджета за I квартал составил 0,07 млрд. грн. (за аналогичный период прошлого года - дефицит 5,7 млрд. грн.).

В тоже время, по данным Нацбанка, замедление процессов денежной мультипликации, вызванное изменениями в структуре активов банковской системы через ухудшение их качества, и, соответственно, формирование большего объема резервов, обусловило последующее снижение темпов роста денежной массы (до 8,2% в годовом измерении в апреле).

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле к марту 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 0,9%, в марте т.г. к марту 2008 года инфляция составила 15,6%.

С начала текущего года (апрель 2009 года к декабрю 2008 года) рост потребительских цен составил 6,9%. Индекс потребительских цен за январь-апрель 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличился на 19,1%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в апреле, по сравнению с мартом т.г., составил 0,4%, в апреле к апрелю 2008 года – 6,3%.

Рост индекса цен производителей промпродукции в апреле к декабрю 2008 года составил 3,5%, в январе-апреле 2009 года к аналогичному периоду 2008 года – 14,3%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2008 году составил 23% (декабрь к декабрю 2007 года).