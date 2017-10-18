На Житомирщине пиротехники уничтожили 32 боеприпаса времен прошлых войн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 18 октября группа пиротехнических работ Управления ДСНС Житомирщины уничтожила 32 единицы взрывоопасных предметов времен прошлых войн, найденных накануне.

Так, в селе Вильшка Брусиловского района во время проведения хозяйственных работ на собственном приусадебном участке местный житель наткнулся на опасные находки. Об этом он сообщил спасателям. Специалисты идентифицировали находку как 30 артиллерийских снарядов калибром 45 мм.

Кроме этого, вблизи села Долиновка того же района во время проведения земляных работ на поле сельхозпредприятия трактор с плугом зацепил и выбросил на поверхность металлические предметы, похожие на взрывоопасные. Ими оказались 2 минометные мины калибром 82 мм.

Сейчас все опасные находки уничтожены.