Председатель Житомирской ОГА Гундич сегодня находится с рабочей поездкой в Ружинском районе

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич в среду, 18 октября, с рабочей поездкой находится в Ружинском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, во время поездки руководитель области ознакомится с тем, как реализуется в районе программа «Собственный дом».

Так, Гундич уже посетил семью Тищуков, которая приобрела дом по программе индивидуального жилищного строительства на селе «Собственный дом».

Общаясь с журналистами, председатель облгосадминистрации подчеркнул, что эта программа эффективно действует на Житомирщине.

«Вы видите, что этот дом и молодая семья, которая здесь проживает - пример эффективности действия программы «Собственный дом». Ведь сегодня не каждый сможет найти несколько сотен тысяч гривень, чтобы приобрести жилье, даже в деревне. В первую очередь это касается молодых семей, которые только «встают на ноги» и строят карьеру. В этом году 16 семей из Житомирской области уже воспользовались этой программой, а еще 4 семьи уже подали заявки на получения кредита», - сказал Гундич.

Он также рассказал, что на следующей сессии Житомирского областного совета планируется дополнительно направить 500 тыс. грн на эту программу и увеличить предельные суммы кредитования до 300 тыс. грн - для строительства жилья, до 200 тыс. грн - для его приобретения и до 150 тыс. грн - на ремонт или реконструкцию жилья.

В целом же, по данным пресс-службы Житомирской ОГА, общая сумма кредитования этой программы в Житомирской области в этом году составила 2,3 млн грн.

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Напомним, программа «Собственный дом» дает возможность тем, кто проживает в селе, приобрести в кредит под выгодный процент (3% годовых), построить или отремонтировать жилье. Кредит для индивидуального строительства жилья на селе предоставляется сроком от 20 до 30 лет под 3% годовых. На подводку сетей к дому кредит предоставляется сроком до 2-х лет.