Ющенко принял участие в церемонии перезахоронения останков пленных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в городе Славута Хмельницкой области на международном кладбище «Поле памяти» принял участие в церемонии перезахоронения останков военнопленных, павших во время Второй мировой войны - жертв фашистского концентрационного лагеря «Шталаг №329» и концентрационного лагеря «Грослазарет-30».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в мероприятии также приняли участие ветераны Второй мировой войны, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, заместитель председателя Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Сергей КИРИЧЕНКО, командующий Сухопутными Войсками Вооруженных сил Украины Иван СВИДА, председатель Хмельницкой областной государственной администрации Иван ГАВЧУК, председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ, военнослужащие Вооруженных сил Украины, представители общественных организаций, общественности города, религиозных конфессий.

Глава государства и участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили к центральному монументу Мемориалу венки и цветы.

В рамках мероприятия представителями разных религиозных конфессий отслужили панихиду по воинам, погибшим в фашистских концлагерях.