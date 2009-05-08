Ющенко и Тимошенко выразили соболезнования семье Игоря Пелыха

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования родным и близким известного тележурналиста Игоря ПЕЛЫХА в связи с его трагической смертью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«С глубокой скорбью воспринял весть о трагической гибели Игоря ПЕЛЫХА. В расцвете сил от нас ушел человек, преисполненный неисчерпаемой энергии и творческих планов. Молодой и чрезвычайно одаренный, Игорь за свою короткую, но яркую жизнь успел много сделать для развития украинской тележурналистики. Его любили и ценили миллионы зрителей во всей Украине», - говорится в соболезновании В.ЮЩЕНКО.

Президент отмечает, что преждевременная смерть Игоря - это непоправимая утрата для его семьи, друзей, коллег и знакомых, для всего украинского общества.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила телеграмму соболезнования семье популярного телеведущего Игоря Пелыха, который трагически погиб вследствие дорожно-транспортного происшествия в Киеве 8 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КМУ.

„Сегодня страна потеряла человека, который своим непрестанным оптимизмом, бурной изобретательностью, яркой фантазией заряжал всех телезрителей оптимизмом и верой в жизнь. Программы Игоря Пелыха всегда выделялись среди других на украинском телевидении, они были воплощением жизнерадостности, духа приключений и здорового авантюризма”, - говорится в тексте телеграммы.

Как сообщал УНИАН, И.Пелых погиб в автокатастрофе, которая произошла в Киеве на проспекте Победы сегодня около 5 часов утра.