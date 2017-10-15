В Киеве торжественно открыли мурал с изображением Иоанна Павла II (галерея)

В Киеве открыли мурал с изображением 264-го Папы Римского Иоанна Павла II на стене дома, который расположен на улице, недавно решением городских властей переименованной в честь святейшего.

Как передает корреспондент УНИАН, изображен мурал на стене пятиэтажного жилого дома по адресу вул. Иоанна Павла II, 2 (бывшая ул. Патриса Лумумбы) в Печерском районе.

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Выполнил работу австрийский художник, который был специально для этого приглашен.

В торжествах приняли участие предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, представители польского сейма, чрезвычайный и полномочный посол Хорватии в Украине Томислав Видошевич, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. От городской власти присутствовали, в частности, директор Департамента культуры КГГА Диана Попова, председатель Печерской райгосаминистрации Сергей Мартынчук. Среди гостей мероприятия были представители польской общины в Киеве, а также жители столицы.

Как отметил Пекло, мероприятие также посвящено и новом названии улицы, которая теперь носит имя Иоанна Павла II. Во время торжеств зачитали поздравление из Ватикана, в котором Папа Римский Франциск одобрительно отозвался о решение назвать улицу в Киеве в честь Иоанна Павла II и благословил сегодняшнее мероприятие.

В комментарии журналистам предстоятель УГКЦ отметил, что сегодняшнее событие является знаменательным. "Я хочу пожелать всем киевлянам не просто ходить по улице Ивана Павла ІІ, а идти путем, дорогой, которую он нам указал. Он назван величайшим гуманистом ХХ века, который, утверждая достоинство каждого человека, валил стены, которые разделяли тогдашнюю Европу, строил единство между странами, между народами. А затем до своего польского народа сказал такие слова: "Не бойтесь". Я думаю, утверждая достоинство человеческой личности, он тоже стал вдохновителем Революции достоинства и в Украине. Потому что блаженнейший Любомир Гузар обратился такими же словами 1 декабря 2013 года до миллиона украинцев на Майдане: "Не бойтесь!" - сказал он.

Глава УГКЦ отметил, что неспроста эти дни Иоанн Павел II торжественно был провозглашен покровителем украино-польского примирения, и напомнил о первый акт примирения между польским и украинским епископатом. "Тогда впервые наши епископы Украинской греко-католической церкви и Польского епископата попросили друг у друга прощения за те все обиды, которые поляки и украинцы нанесли друг другу в ХХ веке. И началось духовное движение - движение, которое мы называем примирением", - прокомментировал он.

"Мы знаем, что он был первым Папой-славянином, первым Папой-поляком, и я думаю, великим даром не только для польского народа, но и для народа Украины", - отметил представитель церкви.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2016 года Киевсовет принял решение о переименовании улицы Патриса Лумумбы на улицу Иоанна Павла II.