В Ивано-Франковске состоялось торжественное шествие по случаю Дня защитника Украины

В Ивано-Франковске в праздничном торжественном шествии по случаю Дня защитника Украины приняли участие около 2 тысяч человек. Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в городе отмечают 75-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии, День украинского казачества и День защитника Украины.

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В Мемориальном сквере возле Креста памяти священники отслужили панихиду по погибшим за свободу и независимость Украины. Представители областной и городской власти, общественности зажгли лампадки памяти и возложили живые цветы на могилы погибших на Донбассе. Минутой молчания и военным салютом почтили погибших, отдавших свою жизнь за Украинское государство.

Затем участники мероприятия торжественным шествием отправились на Вечевой майдан, где представители духовенства во главе с митрополитом Ивано-Франковским Украинской православной церкви Киевского патриархата Иоасафом отслужили молебен Пресвятой Богородице.

Всего в шествии приняли участие около 2 тысяч человек. Как сообщил на торжествах председатель областного совета Александр Сыч, сейчас на Прикарпатье проживают 380 ветеранов УПА. По его словам, по случаю праздника им выплачено по 1 тыс. грн. После торжеств начался фестиваль патриотической песни с участием творческих коллективов.