С 2007 года Россия возвращается к использованию украинских ракетоносителей “Зенит” для запуска спутников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Александр ПАЛИЙ.

“Со следующего года Россия возвращается к запуску спутников с помощью украинских ракетоносителей “Зенит”, - сказал А.ПАЛИЙ.

По его словам, РФ отказалась от использования украинских “Зенитов” в 1999 году, но при использовании собственных ракетоносителей часто возникали аварийные ситуации, что приводило к большим санкциям. Эксперт считает, что из-за этого РФ вынуждена вернуться к использованию украинских ракетоносителей.

“Это свидетельствует о том, что даже такое большое государство, как Россия, не способно производить некоторые вещи, которые способна производить Украина с небольшими расходами”, - сказал А.ПАЛИЙ.