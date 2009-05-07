Тимошенко на месяц закроет весь игорный бизнес Украины?

Правительство намерено на сегодняшнем заседании принять решение о приостановлении всех лицензий на право организации игорного бизнеса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительственной комиссии по расследованию причин пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске, в результате которого погибли 10 человек.

В течение месяца заведения игорного бизнеса должны быть проверены на предмет соблюдения технических норм работы, сказала глава правительства.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство на сегодняшнем заседании также планирует одобрить изменения к законодательству, которыми будет определено, что казино и другие игорные заведения должны быть выведены за черту города.

«Пришло время это делать…», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.