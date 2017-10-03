Украина потратит 34,4 миллиона гривень на осеннюю призывную кампанию

С 1 октября началась осенняя призывная кампания на срочную государственную военную службу. Призывников ждут Вооруженные силы, Национальная гвардия и Государственная специальная служба транспорта. В этих трех структур за эти два месяца планируют призвать 10 460 человек, передает 112.ua.

Читайте такжеОккупанты призовут более 2 тысяч крымчан в российскую армию

Согласно данным, обнародованным на Правительственном портале, Днепропетровская (980) и Харьковская (700) области должны выполнить наибольший план по количеству призывников, а наименьшие показатели в Донецкой (230), Луганской (170) и Закарпатской (155) областях.

Призывная кампания этой осени для Украины будет стоить 34,4 млн грн. ВСУ – 20,9 млн грн, НГУ – 11,5 млн грн, Госспецтрансслужба – 1,98 млн грн.

На одного призывника предназначено 3293 грн 13 коп. 3200 грн – это одноразовая помощь призывнику, а 93 грн 13 коп. — "для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу". Помимо этого Министерство обороны должно этих людей привезти с пунктов сбора к месту службы, накормить во время пребывания в этих пунктах и в пути.

Призывников не будут привлекать к службе в районе проведения АТО. Туда отправляются те, кто подписал контракт.