Тимошенко увидела в игральном салоне замурованные пожарные выходы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что пожар, возникший в игорном салоне в Днепропетровске, является сигналом о необходимости срочно наводить в стране порядок в системе игорного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании правительственной комиссии по расследованию причин пожара в зале игровых автоматов, в результате которого погибли 10 человек.

Премьер подчеркнула, что если бы развлекательные заведения работали с соблюдением всех существующих норм, то подобных случаев произойти бы не могло. Однако на сегодняшний день опасность возникновения таких случает по всей стране достаточно велика.

«Такая опасность есть по всей Украине И то, что произошла эта беда в Днепропетровске, это первый сигнал. А порядок надо наводить в целом - с существованием в стране игорного бизнеса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Примеры в других странах есть, как наводить порядок, и, я думаю, что в Украине тоже пришло время делать соответствующие шаги», - сказала премьер-министр.

Она отметила, что после осмотра сгоревшего помещения и общения с членами комиссии, ей стало известно, что в заведении серьезно нарушались нормы пожарной безопасности, в частности были замурованы и закрыты пожарные выходы.

Кроме того, не соблюдались нормативы по размещению игровых автоматов и компьютеров в помещении клуба.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО критически отнеслась к тому, что подобные заведения размещаются в жилых домах, поскольку аппаратура, находящаяся в них, слишком электроемкая и существует опасность того, что электросети могут не выдержать напряжения.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что считает необходимым, чтобы виновные в трагедии и смерти людей были найдены и соответствующим образом наказаны.