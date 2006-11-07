Клюев обещает снижение цены на бензин

Вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ прогнозирует дальнейшее снижение цен на бензин Аи-95 до 3,65 грн. за литр и на дизельное топливо - до 3,6 грн. за литр.

Такое предположение А.КЛЮЕВ высказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» от 7 ноября 2006 года.

«Последние полтора года политика правительства была направлена на то, чтобы стимулировать импорт нефтепродуктов, а не их производство. Мы, наоборот, начали защищать отечественного товаропроизводителя, создавая для него наиболее благоприятные условия. Недавно мы провели через Кабинет Министров и подали в Верховную Раду закон о стимулировании инвестиций в предприятия топливно-энергетического комплекса. Помимо этого мы дополнительно начали стимулировать ввоз нефти на Украину. И этим сразу создались наиболее благоприятные условия для насыщения рынка нефтепродуктами. А, следовательно, и снижения цены. Я лично не сомневаюсь, что пройдет еще неделя, и бензин Аи-95 будет стоить 3,65 грн. за литр, а дизтопливо 3,6 гривен за литр», - сказал А.КЛЮЕВ.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что правительство не исключает введения моратория на закон о предоставлении льгот производителям смесевых бензинов. «Речь идет о моратории сроком на один год. И мы еще не приняли окончательного решения. Мы, безусловно, будем заниматься и нефтяной, и этаноловой программами. Но, прежде всего, мы должны навести порядок в учете. Компании, которые не занимаются производством, а по бумагам показывают, что занимаются, должны быть наказаны. В то же время мы как государство должны стимулировать производство альтернативных видов топлива. И мы должны создать условия для здоровой конкуренции. Не теневой, а именно здоровой», - пояснил А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, в августе 2006 года, когда цены на нефтепродукты в Украине почти достигли европейского уровня – приблизительно, 1 доллар за литр, Кабинет Министров Украины подписал меморандум о партнерстве с предприятиями и компаниями, которые осуществляют деятельность на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов. В частности, 12 августа Министерство топлива и энергетики и нефтетрейдеры договорились о предельной цене на бензин А-95 в 4,7 грн./литр, а на дизтопливо - 4,1 грн./литр.

В то же время во второй половине августа и сентябре цены на топливо на мировых рынках начали стремительно падать.

В начале октября А.КЛЮЕВ сообщил, что правительство договорилось с нефтетрейдерами о возможном поэтапном снижении цен на бензин марки А-95 до 4 грн. 10 коп. за литр, дизтопливо – до 3,95 грн./литр с возможностью дальнейшего понижения с учетом мировой конъюнктуры, а также бензина А-80 до уровня 3,8 грн./литр.

Нефтепродукты продолжают сохранять тенденцию к удешевлению.

1 ноября правительство договорилось с нефтетрейдерами об очередном снижении цен на светлые нефтепродукты к 12 ноября: на А-95 до 3,65 грн., ДТ - до 3,60 грн.