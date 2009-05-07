Президент выразил соболезнования семьям погибших в Днепропетровске

В связи с трагическими последствиями пожара, который произошел в Днепропетровске в зале игровых автоматов, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, он также предложил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО безотлагательно создать Правительственную комиссию для выяснения причин этой трагедии и организации проверки соблюдения требований законодательства о функционировании подобных заведений в Украине.

Одновременно Президент дал поручение Генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных, а также обязал председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктора БОНДАРЯ оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске сегодня ночью в жилом доме в помещении игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 11 пострадали. В связи с этой трагедией премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО отменила запланированный на сегодня визит в Прагу на саммит инициативы “Восточное партнерство” и планирует выехать в Днепропетровск.