Предварительная версия пожара в Днепропетровске, унесшего 9 жизней

Октябрьский райотдел милиции Днепропетровска возбудил уголовное дело по факту несоблюдения требований пожарной безопасности в зале игровых автоматов, где сегодня ночью во время пожара 9 человек погибли, 11 - пострадали.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса.

На данный момент предварительная версия пожара - неисправность одного из игровых автоматов, однако рассматриваются и другие версии, отметили в ДСО.

В Днепропетровск вылетел заместитель министра МВД Александр САВЧЕНКО. Он возглавит следственно-оперативную группу по расследованию причин трагедии.

ФотоУНИАН