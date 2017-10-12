В Киевсовете пришли к согласию относительно дальнейшего процесса переименования улиц - депутат

Председатели фракций на согласительном совете, состоявшемся в Киевсовете во время перерыва в заседании, пришли к согласию по вопросу о дальнейшем голосовании по проекту решения о переименовании улиц в столице. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель фракции «Солидарность» Андрей Странников.

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«18 из 19 проектов решений, которые касались переименований, Киевсоветом проголосованы положительно. 19-й проект пока не голосовали по одной простой причине. Потому что в один проект слиты 15 переименований. Разных - и мелких, и более значимых. Поэтому, когда по просьбе депутатов изъять отдельные (незначительные) пункты из проекта решения зал не проголосовал, это, соответственно, повлияло на их позицию при голосовании в целом. Например, для кого было важным голосование именно сегодня за переименование переулке Делегатского?» - сказал он.

В то же время, как отметил Странников, на согласительном совете договорились, что часть «непринципиальных позиций будет удалена, а принципиальные будут проголосованы».

Как сообщал УНИАН, перед обеденным перерывом Киевсовет принял за основу проект решения о переименовании бульвара Дружбы Народов в бульвар Николая Михновского, а проспекта Героев Сталинграда - в проспект Владимира Ивасюка.

Также проектом решения предусмотрено переименование еще 13 улиц, проспектов, переулков в столице, а также уточнение еще по трем. При обсуждении выступали многие депутаты, возникла дискуссия о правильности новых названий. В ходе обсуждения был изъят пункт о переименовании бульвара Кольцова в бульвар Николая Руденко.

Депутаты из фракции «Свобода» в Киевсовете, возмущенные тем, что решение не было поддержано в целом, начали блокировать трибуну. В связи с этим в заседании был объявлен перерыв на обед, а председателей фракций пригласили на согласительный совет.