На сегодняшнее тестирование явилось 92% зарегистрированных

На сегодняшнее внешнее оценивание знаний выпускников школ по истории Украины явилось 179 тысяч 509 чел. или 92% от предварительно зарегистрированных.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, по данным Украинского центра оценивания качества образования, во время первого тестирования в этом году на ни одном из 850 пунктов тестирования чрезвычайных ситуаций не произошло. Тестовые тетради уже взяты под охрану и направлены в девять региональных центров обработки.

Согласно календарному плану внешнего независимого оценивания 2009 года, утвержденному приказом Министерства образования и науки, результаты тестирования станут известны не позже 22 июня администрациям общеобразовательных учебных заведений, а до 27 июня они будут официально направлены всем участникам.

Следующее оценивание знаний выпускников школ нынешнего и прошлых лет состоится 8 мая, когда они будут сдавать тест по биологии.