Въезд авто на территорию Гидропарка и Труханового острова ограничили

Киевская городская государственная администрация приняла решение об ограничении въезда транспортных средств на территорию парка культуры и отдыха "Гидропарк" и Труханового острова.

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 21 апреля «О некоторых вопросах по ограничению въезда транспортных средств на территорию парка культуры и отдыха "Гидропарк" и Труханового острова”.

Решение принято с целью создания надлежащих условий для отдыха киевлян и гостей города, упорядочения движения автотранспорта, недопущения возникновения пожаров и несанкционированных свалок мусора на территории указанных зон отдыха.

Согласно распоряжению, КП "Киевтранспарксервис" поручено разработать и согласовать план мероприятий по запрещению въезда на территории Гидропарка и Труханового острова. В частности, предприятие должно предусмотреть установку пунктов пропуска в местах въезда в зоны отдыха и организацию контроля въезда транспортных средств субъектов ведения хозяйства, осуществляющих свою деятельность на территории Гидропарка и Труханового острова, путем введения пропусков.

В то же время, как отмечено в документе, должны быть расширены зоны парковок на территориях Гидропарка и Труханового острова.

Беспрепятственный проезд по территории парков будут иметь автомобили скорой помощи, пожарные машины, машины правоохранительных органов и другие транспортные средства специального назначения во время выполнения прямых служебных обязанностей.

Конкретные сроки выполнения поручений в документе не указаны.