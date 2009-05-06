В Канаде - 25 новых случаев заболевания гриппом A/Н1N1
08:25, 06 мая 2009Общество
1506 0
Вспышки заболевания отмечены в 21 стране
В Канаде зарегистрированы 25 новых случаев заболевания гриппом A/Н1N1, сообщает радио «Свобода».
Таким образом, общее число заболевших в этой стране достигло 165.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число официально подтвержденных случаев гриппа в мире достигло почти полутора тысяч.
Вспышки заболевания отмечены в 21 стране.
В США подтвержден второй за пределами Мексики случай смерти от гриппа A/Н1N1. Умерла жительница штата Техас.
Всего, по официальным данным, от болезни умер 31 человек - 29 в Мексике и двое - в США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter