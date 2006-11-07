Гонкуровскую премию получил американец (фото)

Лауреатом Гонкуровской премии за 2006 год стал американец Джонатан Литтелл (Jonathan Littell), автор романа "Les Bienveillantes" ("Доброжелатели"). Семь из десяти членов жюри главной французской литературной награды отдали свои голоса книге уроженца Нью-Йорка, в настоящее время проживающего в Барселоне, сообщает агентство France Presse. Имя лауреата премии объявлено в Париже 6 ноября 2006 года.

В конце октября 2006 года Литтелл получил за этот роман Гран-при Французской академии (Academie Francaise). С августа этого года по конец октября книга была продана во Франции тиражом свыше 200 тысяч экземпляров.

Девятисотстраничный роман "Les Bienveillantes" написан от лица вымышленного полковника СС Максимилиана Ауэ, повествующего о жестокости немецких войск на Восточном фронте в годы Второй мировой войны.

"Les Bienveillantes" - это второй роман Джонатана Литтелла. Первая его книга - "Bad Voltage" - была опубликована в 1989 году. Английское издание книги "Les Bienveillantes" запланировано на 2008 год.

Другими финалистами Гонкуровской премии 2006 года были следующие романы: «L`Amant en Culottes Courtes» («Любовник в шортах») Алана Флейшера (Alain Fleischer), «Marilyn, Dernieres Seances» («Мерилин, последние сеансы») Мишеля Шнейдера (Michel Schneider) и «Ouest» («Запад») Вивиан Хами (Viviane Hamy).

Литтелл, выпускник Йельского университета и многолетний сотрудник французской гуманитарной миссии в Боснии, Чечне и Конго, приходится сыном Роберту Литтеллу, популярному журналисту и автору шпионских романов.

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