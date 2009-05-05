Женщина получила 11 лет за убийство своего сына

Белопольский районный суд Сумской области приговорил к 11 годам лишения свободы 38-летнюю женщину, которая убила своего ребенка.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, мать двоих детей из села Ворожба Белопольского района жестоко убила своего старшего 16-летнего сына в прошлом году.

Во время следствия женщина своей вины так и не признала. Как отмечают работники правоохранительных органов, она постоянно обвиняла покойного сына то в неприязни к ней и младшему брату, то в увлечении баптистским вероучением. Потому однажды ночью, когда дети уснули, она таки осмелилась на решительный поступок.

„Я не видела для себя выхода, потому сначала хотела его палкой ударить, а затем решила, что если смерть - то смерть. И пошла за топором”, - объясняла женщина следователям.

Теперь наказание в 11 лет пребывания за решеткой женщине показалось слишком суровым, поэтому она решила обжаловать его в Апелляционном суде Сумской области.