Судилище над "крымскими диверсантами": оккупанты продлили арест украинцам Панову и Захтею

Так называемый «Верховный суд» Крыма сегодня, 6 октября, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигурантам «дела украинских диверсантов» Евгению Панову и Андрею Захтею еще на 2 месяца, до 9 декабря.

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Как сообщается на сайте Крымской правозащитной группы, украинцы уже свыше года находятся за решеткой. Решение о продлении меры пресечения вынесла «судья» Елена Михалькова.

«Заседание суда проводилось в закрытом режиме. Но, вместе с тем, судья удовлетворил ходатайство защиты о публичном оглашении решения, поэтому на оглашение в зал пустили мать Панова Веру Котелянец, которая приехала из Энергодара в Крым, чтобы увидеть сына», - сообщают правозащитники.

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2016 года в ФСБ РФ заявили, что предотвратили совершение «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждали в российской спецслужбе, одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов, а за якобы содействие в подготовке терактов был задержан Захтей.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

В Крымской правозащитной группе заявили, что граждане Украины, задержанные в Крыму с августа по ноябрь 2016 года по делу так называемых «украинских диверсантов» (Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний) лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод, и являются политическими заключенными.