В Киеве будут судить мужчин, вербовавших украинцев на работу наркокурьерами в России (видео)

3 октября 2017 года в Киеве начнется суд над четырьмя мужчинами, которые вербовали украинцев на работу в России, а уже россияне заставляли их работать наркокурьерами, говорится в сюжете ТСН.

Пострадавших от действий злоумышленников насчитали больше тысячи. Всех государство-агрессор осудило за торговлю наркотиками. Люди нашли работу в России по объявлениям. За доставку интернет-товаров им предлагали хорошую зарплату и жилье. Однако уже на месте заставляли распространять запрещенные курительные смеси.

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Накануне родственники осужденных встретились с чиновниками украинского Минюста. Юристы говорят, что уже получили три сотни писем от заключенных с просьбой о помощи, 70 человек уже удалось вернуть домой.

Как ранее сообщал УНИАН, правозащитники утверждают, что торговцы наркотиками заманили в Россию почти 2 тысячи украинцев по объявлениям о работе курьером.